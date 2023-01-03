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Ege Denizi'nde art arda depremler

Ege Denizi'ndeki Girit Adası açıklarında 10 dakika arayla 3,8 ve 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Datça'ya 165 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.

TRT Haber3 Ocak 2023 Salı 02:43 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde art arda depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 01.37'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 6,4 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD, yaklaşık 10 dakika sonra aynı bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

İşte AFAD'ın paylaştığı deprem bilgileri;

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