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Ege Denizi'nde deprem fırtınası: Naci Görür'den kritik uyarı! Türkiye'yi ne kadar etkiler?

Ege Denizi'nde son iki günde büyüklükleri 3,5 ila 4,8 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Art arda yaşanan sarsıntılar, bölgede endişeye yol açtı. Prof. Dr. Naci Görür, vatandaşlara kritik uyarıda bulunurken bölgede meydana gelen depremler nedeniyle “Türkiye'yi ne kadar etkiler?” sorusu merak edildi.

Haber Merkezi2 Şubat 2025 Pazar 16:41 - Güncelleme:
Ege Denizi'nde deprem fırtınası: Naci Görür'den kritik uyarı! Türkiye'yi ne kadar etkiler?
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Yunanistan'a bağlı turistik Santorini Adası ve çevresinde yoğun sismik hareketlilik gözlemleniyor. Özellikle adanın kuzeydoğusunda depremlerin sıklığı giderek artıyor.

EGE'DE SON BÜYÜK DEPREM: 4,8

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 10.22'de Ege Denizi'ndeki Aniye Adası merkezli 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Ardından 3,5 ila 4,4 arasında değişen yedi sarsıntı daha meydana geldi. Son olarak saat 15.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

DEPREMLER TÜRKİYE İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR MU?

Depremlerin Türkiye kıyılarına yakın bölgelerde gerçekleşmesi, olası büyük bir sarsıntının ülkemizi nasıl etkileyebileceği konusunda soru işaretlerine neden oldu.

PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK UYARI

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede artan deprem hareketliliğine dikkat çekti. Görür, "Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda dünden beri sıklaşan depremler bugün daha da arttı. Ege kıyılarımıza yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan deprem duyurusu: Ege sallanıyor!

Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edildiğini belirterek, olası risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

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