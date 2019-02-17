Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Yunanistan'ın Magnesia bölgesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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