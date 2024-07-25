Ege Denizi'nde gerilim! MSB kaynakları: İhlal engellendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları gazetecilerin sorularını cevapladı.

Ege Denizi'nde Türk deniz yetki alanını ihlal eden bir İtalyan bayraklı gemi nedeniyle gerginlik yaşandığı iddialarına ilişkin, Yunanistan tarafından 21 Temmuz'da söz konusu kablo döşeme gemisine ilişkin, bir kısmı Türkiye'nin deniz yeki alanlarına giren seyir duyuruları yayımlandığı belirtildi.

Konuyla ilgili itiraz nitelikli seyir duyurularının yayımlandığı aktarıldı. 22 Temmuz'da söz konusu geminin Türk deniz yetki alanına girmemesi konusunda uyarıldığı ve Türk bayraklı gemilerle engellendiği vurgulandı.

Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde, belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verildiği ve Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin refakatinde faaliyetin tamamlandığı kaydedildi.

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