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Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

16 Ocak 2022 Pazar 15:01 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 15:01
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