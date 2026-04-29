29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Güncel

Ege Denizi'nde zehir tacirlerine darbe: Operasyonun görüntüleri paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda 158 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. İHA ile takip edilen tekneye yapılan baskın, deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığına ağır darbe vurdu.

AA29 Nisan 2026 Çarşamba 15:31
Ege Denizi'nde deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığına yönelik kritik bir operasyon gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın insansız hava araçlarıyla tespit ettiği tekneye düzenlenen baskında 158 kilogram skunk ele geçirilirken, teknedeki 2 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma, kurumlar arası iş birliğinin somut bir sonucu olarak öne çıktı.

SAHİL GÜVENLİK VE POLİSTEN ORTAK UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, deniz yoluyla uyuşturucu madde kaçakçılığının bilgisinin alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Bunun üzerine, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü.

İHA İLE TESPİT EDİLEN TEKNEDEN 158 KİLO SKUNK ÇIKTI

Bu kapsamda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı insansız hava aracı (İHA) ve Sahil Güvenlik botlarıyla tespit edilen bir tekneye operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 158 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

