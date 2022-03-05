İHA/DHA 5 Mart 2022 Cumartesi 08:27 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 08:27

Ege Bölgesi'nde 3 yıldır İzmir, Gülbahçe, Yağcılar, Seferihisar ve Tuzla olmak üzere beş ayrı fay hattını inceleyen Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, korkutan açıklamalar yaptı.

Sözbilir, deprem üretme aralığı 2 bin yıl olan Tuzla fayının 2 bin yıldır kırılmadığını saptadıklarını söyleyerek şöyle devam etti: Tuzla fayı da Doğanbey'den başlıyor. Kuzeye doğru Çatalca, Orhanlı gibi köylerden geçerek Gaziemir ve Menderes taraflarından Konak ve Bornova'ya kadar uzanıyor. Bu fayın üreteceği en büyük deprem 7.1 civarında. Böyle bir durumda 10 bin civarı can kaybı olabilir.

MAYIN TARLASI GİBİ

İzmir'deki Tuzla ve Seferihisar gibi fayların uzun süredir sessiz olduğuna dikkat çeken Sözbilir, "Gülbahçe fayı en son 1389'da deprem üretmiş. Üzerinden 600-700 yıllık bir süre geçmiş. İzmir fayında en son depremin 1688'de olmuş" dedi. Sözbilir, Gümüldür, Mordoğan, Kemalpaşa, Bergama gibi 9 fay üzerinde daha çalışma yapacaklarını söyledi.

İSTANBUL'DAN BİLE RİSKLİ

İzmir'de '1-7 Mart Deprem Haftası' nedeniyle düzenlenen deprem tatbikatlarını yerinde takip eden Vali Yavuz Selim Köşger de Türkiye'de metropol şehirlerde altında diri fay hattı bulunan tek şehrin İzmir olduğunu belirtti. Vali Köşger, şöyle devam etti: "İzmir'de bir bilimsel teoriye göre 17, diğer bir teoriye göre ise 40 civarında fay hattı bulunuyor. Fay hatlarının üzerine iskan edilmiş konutlar var. Şehrimiz İstanbul'dan bile riskli durumda.