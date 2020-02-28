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Ege kıyılarında SİHA devriyesi

Çanakkale Havalimanı'nda konuşlandırılan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gece geç saatlerden itibaren Ege kıyılarında uçuş gerçekleştirerek gözlem yaptı. Öte yandan Aydın Kuşadası bölgesinde başka bir İHA da radara girdi.

28 Şubat 2020 Cuma11:16 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:18

Dün gece saatlerinde yaşanan İdlib saldırısının ardından göçmenlerin kara ve deniz yoluyla Avrupa’ya geçmesine engel olmayacağı haberleri üzerine Ege kıyılarında göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

Çanakkale Havalimanı’nda konuşlandırılan ve göçmen geçişlerini takip eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bir adet Silahlı İnsansız Hava Aracı gece geç saatlerde bölgede uçuşlar gerçekleştirdi.

BAŞKA İHA TESPİT EDİLDİ

Genelde Çanakkale Bölgesinde uçuş gerçekleştiren söz konusu SİHA, dün gece Ege kıyılarında gözlemlendi.

Söz konusu uçuş Çanakkale – İzmir ve Aydın kıyılarında gerçekleşti.

Öte yandan Kuşadası önlerinde radara giren bir başka insansız hava aracı da bölgede uçuş gerçekleştirdi.

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