İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2021 Cumartesi / 22 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
Güncel

Ege ve Akdeniz sahil şeridini bisikletiyle geziyor

Ege ve Akdeniz sahilini gezmek için İzmir'den yola çıkan bisiklet tutkunu Nursal Beşün, yaklaşık 2 bin kilometre yolu pedal çevirerek katedip Adana'nın Yumurtalık ilçesine ulaştı.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:22
ABONE OL

Ege ve Akdeniz sahil şeridi turu için 18 Eylül'de İzmir'den yola çıkan 58 yaşındaki kimya mühendisi Beşün, gittiği yerlerde kamp kurarak yoluna devam ediyor.

Nursal Beşün, AA muhabirine, Yumurtalık'tan sonra Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerine gideceğini söyledi.

Devamında tekrar Antalya'ya geçeceğini belirten Beşün, "Daha sonra ne yapacağım bilmiyorum. Belki de dönüş yaparım. Yaklaşık 2,5 aydır yoldayım. Gezdiğim yerleri, yolları sosyal medyamda paylaşıyorum. Katettiğim yol 2 bin kilometreye yaklaştı. 'Evde oturalım da ne yapalım?' turu bu. Bisikletle varmak önemli değil, yolda olmak önemli." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.