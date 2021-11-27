Ege ve Akdeniz sahil şeridini bisikletiyle geziyor

AA 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 10:22

Ege ve Akdeniz sahil şeridi turu için 18 Eylül'de İzmir'den yola çıkan 58 yaşındaki kimya mühendisi Beşün, gittiği yerlerde kamp kurarak yoluna devam ediyor.



Nursal Beşün, AA muhabirine, Yumurtalık'tan sonra Hatay'ın İskenderun ve Samandağ ilçelerine gideceğini söyledi.



Devamında tekrar Antalya'ya geçeceğini belirten Beşün, "Daha sonra ne yapacağım bilmiyorum. Belki de dönüş yaparım. Yaklaşık 2,5 aydır yoldayım. Gezdiğim yerleri, yolları sosyal medyamda paylaşıyorum. Katettiğim yol 2 bin kilometreye yaklaştı. 'Evde oturalım da ne yapalım?' turu bu. Bisikletle varmak önemli değil, yolda olmak önemli." diye konuştu.