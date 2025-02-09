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Ege'de deprem fırtınası! İzmir'e konuşlandırılan sistem faaliyete geçti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde yaşanan deprem fırtınası için teyakkuzda. AFAD bu kapsamda İzmir'e 'mobil siren sistemi' gönderdi. Olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunacak olan sistem çalışmaya başladı.

AA9 Şubat 2025 Pazar 13:54 - Güncelleme:
Ege'de deprem fırtınası! İzmir'e konuşlandırılan sistem faaliyete geçti
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla İzmir'e gönderilen mobil siren sistemi çalışmaya başladı.

Başkanlık'ta dün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Seferihisar ilçesindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'na konuşlandırıldı.

Sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacak.

İzmir'in yanı sıra Aydın'ın Didim, Muğla'nın Datça ilçelerinde kıyıya yakın bölgelerde kurulan mobil siren sistemlerinin de faaliyete geçtiği öğrenildi.

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