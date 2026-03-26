Ege'de iki noktada operasyon: 37 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimindeki 37 düzensiz göçmen yakalanırken, Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen lastik botta bulunan 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA26 Mart 2026 Perşembe 10:10 - Güncelleme:
24 Mart saat 01.55'te, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-09) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 13'ü çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 08.35'te, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Giresun'da kahreden son

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
