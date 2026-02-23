İSTANBUL 10°C / 5°C
  Ege'de kaçışa geçit yok! 30 düzensiz göçmen yakalandı
Güncel

Ege'de kaçışa geçit yok! 30 düzensiz göçmen yakalandı

Ege kıyılarında hareketlilik. Sahil Güvenlik'in operasyonunda yasa dışı geçiş hazırlığındaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.

İHA23 Şubat 2026 Pazartesi 09:49
Ege'de kaçışa geçit yok! 30 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Aliağa ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen 30 düzensiz göçmen, düzenlenen operasyonla yakalandı.

21 Şubat günü saat 00.18 sıralarında, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-352) ile yapılan kontrollerde Aliağa ilçesinde kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Aliağa/Koldestim), Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Dikili/Koldestim) ve Zeytindağ Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından müştereken yapılan çalışma neticesinde, 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

