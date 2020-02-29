İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2336
  • EURO
    6,8843
  • ALTIN
    319.519
  • BIST100
    105994
Güncel

Ege'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Ege'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki balıkçı teknesi battı, İzmir'in Dikili ilçesinde de denizin taşması sonucu sahil bandı su altında kaldı.

AA29 Şubat 2020 Cumartesi14:24 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 14:24

Geceden bu yana etkili olan ve yer yer fırtına şeklinde esen rüzgar nedeniyle Kuşadası Limanı yanındaki barınakta bağlı iki balıkçı teknesi alabora oldu, çok sayıda tekne suyla doldu.

Kuşadası Körfezi'ndeki gırgır tekneleri de barınak ve marina içine demirledi.

Kuşadası Liman Başkanlığı yetkilileri, akşam saatlerinde etkisini kaybedecek şiddetli rüzgarın Salı ve Çarşamba günlerinde yeniden etkili olacağını bildirdi.

Şiddetli rüzgarın hayatı olumsuz etkilediği diğer bir merkez olan İzmir'in Dikili ilçesinde de denizin taşması ve dalgalar nedeniyle sahil kesimindeki yürüyüş yolu ve parklar su altında kaldı.

24 ekibi çekim yaptı sırada rejim uçakları bomba yağdırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti
SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

Bölgeyi ağır bombardımana tuttular
Bölgeyi ağır bombardımana tuttular

Bölgeyi ağır bombardımana tuttular

Türkiye'ye 'İdlib' desteği
Türkiye'ye 'İdlib' desteği

Türkiye'ye 'İdlib' desteği

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu
Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.