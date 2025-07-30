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Ege'de vicdansızlık: 19 kaçak göçmeni ölüme terk ettiler

Çanakkale Ayvacık'tan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilerek ölüme terk ediliyor. Sahil Güvenlik ekipleri, can salında mahsur kalan aralarında bir çocuğun da bulunduğu 19 göçmeni kurtardı.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 09:50 - Güncelleme:
Ege'de vicdansızlık: 19 kaçak göçmeni ölüme terk ettiler
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin umuda yolculukları, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek, ölüme terk edilmeleriyle son buluyor. Denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekleyen kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıyor. Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, 2 can salı içindeki 1'i çocuk toplam 19 kaçak kaçak göçmen kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden can salları ile denize açılan ve umuda yolculuk için Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler, iddiaya göre Midilli Adası'na yaklaştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. 2 can salı içinde aralarında 1 çocuğunda bulunduğu kaçak göçmenleri Yunan Sahil Güvenliği, Türk kara sularına geri iterek, ölüme terk etti.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'KB-103' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 2 can salı içindeki 1'i çocuk toplam 19 kaçak göçmen kurtarıldı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince paylaşılan görüntülerde, kaçak göçmenler denizin ortasında çaresizce kurtarılmayı bekliyor.

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