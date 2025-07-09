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Güncel

Ege'de yangın kabusu: Evler ve çiftlikler tahliye edildi

Uşak ve Manisa'da eş zamanlı çıkan üç ayrı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bazı köylerde evler ve çiftlikler tahliye edildi. Alevlere müdahale yoğun bir şekilde sürüyor.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 19:19 - Güncelleme:
Ege'de yangın kabusu: Evler ve çiftlikler tahliye edildi
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Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 13 arazöz, 5 iş makinesi, itfaiye ekipleri ile 1 uçak ve 1 helikopter sevk edildi.

Yangın bölgesindeki 1 bağ evi ile 1 küçükbaş hayvan çiftliği tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterin müdahalesi sonlandırıldı.

Ekiplerin yangına karadan müdahalesi sürüyor.

MANİSA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan alevler, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş Köyü yakınlarına ulaştı.

Bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, 4 helikopter, 3 uçak, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Eşme Belediyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Eşmetaş Köyünde 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin havadan müdahalesi sonlandırılırken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Eşme ilçesi Ağabey Köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına da karadan müdahale ediliyor.

Ağabey Köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

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