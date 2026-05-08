Ege'de yelkenliye uyuşturucu baskını: Nefes kesen operasyon kamerada

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir yelkenli tekne takibe alınmıştı.29 Nisan tarihinde harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarının desteğiyle Ayvalık ilçesi Altınoluk açıklarında operasyonun düğmesine bastı.
Ekiplerin denizin ortasında gerçekleştirdiği ve adeta film sahnelerini aratmayan nefes kesen operasyonda, durdurulan yelkenli teknede yapılan aramalarda 158 kilo 664 gram esrar-skank maddesi ele geçirilmişti.
Operasyonun ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.