  • Ege'de yelkenliye uyuşturucu baskını: Nefes kesen operasyon kamerada
Ege Denizi'nde düzenlenen ve nefes kesen görüntülerin yansıdığı operasyonda, bir yelkenli teknede ele geçirilen 158 kilo uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA8 Mayıs 2026 Cuma 09:50
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar çerçevesinde, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen bir yelkenli tekne takibe alınmıştı.

29 Nisan tarihinde harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı unsurlarının desteğiyle Ayvalık ilçesi Altınoluk açıklarında operasyonun düğmesine bastı.

NEFES KESEN OPERASYON KAMERADA

Ekiplerin denizin ortasında gerçekleştirdiği ve adeta film sahnelerini aratmayan nefes kesen operasyonda, durdurulan yelkenli teknede yapılan aramalarda 158 kilo 664 gram esrar-skank maddesi ele geçirilmişti.

ADLİ SÜREÇ TAMAMLANDI: 8 TUTUKLAMA

Operasyonun ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

