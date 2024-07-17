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Ege'de yeni sorun! Yaban domuzları tehlike saçıyor

Turizm kenti Marmaris'te yaban domuzları ilçe merkezini bastı. Parkları, plajları talan eden domuzlar, kedileri ve köpekleri parçalıyor. Muhtar Gülizar Çetin Pekpak, “Pandemi ve büyük yangından sonra sayıları iyice arttı. Bir çözüm bulunmalı, korkuyoruz” dedi.

Akşam Gazetesi17 Temmuz 2024 Çarşamba 08:49 - Güncelleme:
Ege'de yeni sorun! Yaban domuzları tehlike saçıyor
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Tatil beldesi Marmaris'te sokakları mesken tutan aç domuzlar; bahçeleri, çöpleri, plajları talan edip, yavru kedileri ve saldırdıkları köpekleri telef ediyor. Büyük korku yaşayan vatandaşlar acil önlem alınmasını istiyor.

Orman yangını felaketlerinin etkili olduğu Ege ile Akdeniz'de yaşam alanları daralan yaban domuzları, yerleşim merkezlerinin sokaklarını mesken tuttu. Son 3 yılda yaklaşık 10 bin hektarlık ormanı küle dönen Marmaris'teki yaban domuzları artık kedi ve köpeklerden sonra ilçenin üçüncü tür sokak hayvanı haline geldi. Önceleri buldukları ve vatandaşların kendilerine sunduklarını yiyeceklerle yetinen aç hayvanlar, son zamanlarda karınlarını doyurmak için saldırgan tavırlar sergilemeye başladı. Tavuk, horoz ve kazlardan oluşan çok sayıda kümes hayvanının yanı sıra yavru kedileri parçalayarak yiyen domuzlar, saldırdıkları köpeklerin kimini yaraladı, kimini de telef etti. Akşam Gazetesi, yıllardır Güney Ege gündeminin ilk sıralardaki yerini koruyan sorunun kaynağı, olası riskleri ve çözümü hakkında vatandaşlar, uzmanlar, çevreciler ve hayvanseverlerin görüşlerini aldı.

PANDEMİ VE YANGIN TETİKLEDİ

Marmaris'te yaban domuzlarının en çok görüldüğü ilçe merkezindeki mahallelerden biri olan Siteler'in muhtarı Gülizar Çetin Pekpak, "Pandemi döneminde insanlardan boşalan sokaklar onlara kaldı. Fakat büyük yangından sonra çok daha fazla sayıda, sürü halinde tüm mahallelerde de yiyecek içecek aramaya başladılar. Artık, onları plajlarda, parklarda, yat limanında, çarşıda, ilçe merkezindeki neredeyse tüm sokaklarda, mezarlıklarda mezar kazarken görmek mümkün."

Sorunun 'sürek avı'yla çözülebileceğini savunan emekli polis memuru Metin Güldüz ise, "İlla insanlara zarar vermeleri mi bekleniyor, birinin ölmesi mi gerekiyor?" diyerek sitem etti.

SOKAĞA ÇIKMAK RİSKLİ

İki köpeği domuzların saldırısına uğrayarak yaralanan Ahmet Emre Toprak, şöyle konuştu: "Yaban domuzları yüzünden Marmaris'te sokağa çıkmanın riski var ve burası milyonlarca insanın ziyaret ettiği turizm bölgesi."

KEDİ VE KÖPEKLERİ GEÇTİLER

Veteriner Behçet Düzgün ise, "Çok hızlı ürüyorlar, gün geçtikçe sayıları katlanıyor, dolayısıyla saçtıkları tehlikeler de büyüyor. Öyle ki, Marmaris'in üçüncü tür hayvanları haline geldiler, hatta sokağa çıkanlarının sayısı kedi ve köpeklerden daha fazla diyebiliriz. Tüm kurumlar bir araya gelip çok acil önlemleri hayata geçirmeli" dedi.

DOĞAL ORTAMLARINDA BESLENME KAYNAKLARI OLUŞTURULMALI

Marmaris Çevre Koruma Derneği Başkanı Murat Ersan da, "Köpeklere, yavrularına tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle saldırdıklarını düşünüyorum. İnsan eli değmemiş yiyeceklerle doğal ortamlarında beslenmeliler. Çözüm arayışlarına bilim insanları da dahil edilmeli, doğal ortamlarında doğal şekilde beslenebilecekleri kaynaklar oluşturulmalı" dedi.

BESLEYEREK ONLARA EN BÜYÜK KÖTÜLÜĞÜ YAPIYORUZ

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız ise 'bilimsel ve vicdani' çözümler üretilmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "Yabani hayvanlara yiyecek vermek onlara yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bizler de yaban domuzu meselesinin artık büyük bir tehlike arz ettiğine, insanlara da saldırabileceğine inanıyoruz. İlk olarak onlara yiyecek vermekten vazgeçilmeli" dedi.

YARALANMA VE ÖLÜMLERE SEBEP OLUYORLAR

■ TEMMUZ 2024: Erzurum'un Uzundere İlçesi'nde 81 yaşındaki Cemile Akpınar tavuklarını yemlerken, yaban domuzu saldırısı sonucu düşüp yaralandı. Kadın, kaldırıldığı hastanede vefat etti.

■ OCAK 2024: Adana'nın Karaisalı İlçesi'nde hayvanlarını otlatmaya çıkaran Ferhat Sapmaz, yaban domuzu saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

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