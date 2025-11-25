İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2025 Salı / 5 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4719
  • EURO
    49,0338
  • ALTIN
    5655.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ege'nin incisi CHP'li belediyenin elinde içler acısı halde! Patlayan lağım denize aktı
Güncel

Ege'nin incisi CHP'li belediyenin elinde içler acısı halde! Patlayan lağım denize aktı

CHP'li belediye yönetimindeki Datça'da patlayan lağım denize aktı. Datça Belediyesi günler geçmesine rağmen lağımı durdurmak için hiçbir çözüm bulunamadı.

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 08:08 - Güncelleme:
Ege'nin incisi CHP'li belediyenin elinde içler acısı halde! Patlayan lağım denize aktı
ABONE OL

Ege'nin incisi Datça sahilinde lağım hattının patlaması sonucu pis su denize aktı, kirlilik ve kötü koku tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, sürekli arızalanan yer seçimin hatalı olduğu belirtilen terfi istasyonunun bir an önce kalıcı şekilde düzeltilmesini istiyor.

Ege'nin incisi Datça'da, sahil bandında meydana gelen lağım hattı patlağı nedeniyle çevre kirliliği oluştu. Patlayan hatta ait pis suyun doğrudan denize akması, bölgede hem kötü kokuya hem de görüntü kirliliğine yol açtı.

Olayın ardından MUSKİ ekiplerinin arızayı gidermek için uzun süredir sahada çalışma yürüttüğü öğrenildi. Ancak bölge sakinleri, sık sık arızalanan terfi istasyonunun yer seçiminin teknik açıdan hatalı olduğu yönündeki uzman görüşlerine dikkat çekti.

Her ne kadar olayın turizm sezonu dışında yaşanmış olması bir nebze şans olarak değerlendiriliyor olsa da, Datça hâlen badem çiçeklerinin açtığı sıcak atmosferi ile hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise kısa sürede büyük tepki topladı. Vatandaşlar, oluşan kirliliğin kabul edilemez olduğunu belirterek arızanın bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

  • Datça Belediyesi
  • lağım
  • deniz

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.