Eğitim camiası depremin ardından sahaya indi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci ve M. Bilal Macit beraberlerinde genel müdürlük yetkilileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileriyle sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Kent genelindeki eğitim kurumlarının güvenliğine ilişkin alan taramaları teknik ekipler tarafından başlatıldı.

İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen incelemeler, eğitim yapılarında sürdürülen izleme ve değerlendirme sürecinin devamı niteliğini taşıyor. Uzman ekiplerin sahadaki incelemeleri, planlı ve önleyici bir yaklaşımla yürütülüyor.

Öte yandan, İstanbul'daki tüm okul bahçeleri, güvenli alan ihtiyacını karşılamak amacıyla vatandaşların kullanımına açıldı.

İlçe milli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde yürütülen saha organizasyonları kapsamında, yaklaşık 50 bin kişi okul bahçelerinde barınma, dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılama imkanı buldu. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde sıcak çorba ve içecek ikramı yapılan alanlarda, düzenli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi.

- MESLEK LİSELERİNDE ÜRETİLEN YEMEK, ÇORBA VE SİMİTLER VATANDAŞLARA DAĞITILDI

Deprem sonrası süreçte meslek liseleri, üretim ve lojistik altyapılarıyla kritik rol üstlendi. Gıda teknolojileri alanındaki liseler sıcak yemek, çorba ve simit üretimi alanlarında faaliyet gösteren okullar, sahada aktif şekilde görev aldı. Bu süreçte öğretmen ve öğrenciler gönüllü olarak üretime katıldı, okul atölyeleri 24 saat esasına göre çalıştı.

Yaşanabilecek travmatik etkilerin önüne geçmek amacıyla rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlardan oluşan psikososyal destek ekipleri, özellikle çocuklar ve ailelerle birebir ilgilenmek üzere sahaya yönlendirildi. Okullarda ve toplanma alanlarında görüşmeler sürdürülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz iletişim birimi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve sahada ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara hızlı çözüm üretilmesi amacıyla 7/24 esasıyla çalışmaya devam ediyor.

Eğitim yöneticileri, teknik ekipler, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan geniş bir kadro, deprem sonrası sürecin kontrollü ve koordineli biçimde yürütülmesini sağlamak için sahada aktif görev almayı sürdürüyor.