Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

Isparta'da özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, bir motorunun bozulması nedeniyle araziye zorunlu iniş gerçekleştirdi.



Alınan bilgiye göre, içinde eğitmen pilot K.Ö. ve öğrenci Ö.K'nin bulunduğu eğitim uçağının bir motoru havadayken arıza yaptı.

SENİR OVASI'NA ZORUNLU İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bunun üzerine pilot K.Ö, Keçiborlu ilçesi güneyindeki Senir Ovası'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.



İhbar üzerine olay yerine Süleyman Demirel Havalimanı kaza kırım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UÇAKTA HASAR MEYDANA GELDİ

Eğitmen pilot ve öğrenci hafif yaralanırken, kaza kırıma uğrayan uçakta hasar meydana geldi.

