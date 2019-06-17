AK Parti Meclis'e sundu! Eğitimde önemli düzenleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklanan teklife göre, ilkokula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkıyor. Yurt açma izni Gençlik ve Spor Bakanlığına veriliyor. Sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçiş süresi 3+1 olarak 4 yıla düşürülecek.