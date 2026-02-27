İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Reşadiye ve Sulusaray ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma etkili oluyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle iki ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Küre ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamaya göre, İnebolu ve Küre'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İnebolu'da da köy okullarında bugün eğitim yapılmayacak.

BATMAN

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verildi.

Sason ve Kozluk ilçelerinde 27 Şubat 2026 Cuma günü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

ARTVİN

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde dün başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin de artması üzerine, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulunduran Şavşat Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının aralıklarla ve zaman zaman yoğun şekilde devam edeceğinin öngörüldüğü, hava sıcaklıklarındaki düşüşe bağlı olarak özellikle sabah erken saatlerde buzlanma yaşanabileceği belirtildi. Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

SAMSUN

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçedeki bazı okullarda ve taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Salıpazarı, Terme ve Kavak ilçelerinde bazı okullarda ve taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.

Bu kapsamda Asarcık'ta tüm taşımalı okullarda, Salıpazarı'nda Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Terme'de Ambartepe İlkokulu ve Ortaokulu ile Kavak'ta Mahmutbeyli İlkokulu ile Akbelen Ortaokulu'nda bugün eğitim yapılmayacak.

MALATYA

Malatya'nın Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt ve Kale ilçelerinin bazı mahallelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

İlçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalara neden olmamak için okulların tatil edildiği belirtildi.

Buna göre, Pütürge, Darende, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinin tamamı ile Yeşilyurt'un 7, Kale'nin 8 mahallesinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Arapgir ve Akçadağ ilçelerinde de okullar tatil edilmişti.

RİZE

Rize'nin İkizdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelerde ilçede etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar değerlendirilerek, öğrencilerin ve personelin güvenliğinin öncelikli olarak ele alındığı belirtildi.

İlçe genelinde resmi, özel, tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği ifade edilen açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün izinli olacağı kaydedildi.

KARS

Kars'ta eğitim-öğretime yoğun kar yağışı dolasıyla 1 gün ara verildi.

Kars Valiliği, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün son tahminleri ve il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 27 Şubat Cuma günü için kar tatili kararı alındığını duyurdu.

Kars Valisi Ziya Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27 Şubat Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca bu karar; Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur'an Kurslarını da kapsamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel idari izinli sayılacak. Anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personeller 1 gün süreyle idari izinli kabul edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 43 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

ERZİNCAN

Erzincan'da dün gece itibarıyla etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkili olması beklenen soğuk hava şartlarına bağlı olarak oluşabilecek don ve buzlanma riskine dikkat çekildi. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği açısından oluşabilecek riskler göz önünde bulundurularak, il genelinde tedbir amaçlı karar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, çocuğu kreş ve anaokullarına devam eden kadın kamu personeli ile engelli çocuğu bulunan kadın kamu personelleri, engelli ve hamile kamu çalışanları ile kronik hastalığı bulunan kamu personellerinin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.