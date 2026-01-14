Yurdun büyük bir kesiminde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sebebi ile günlük yaşamda aksamalar meydana geldiğinden dolayı bazı illerde okullar tatil edildi. İşte 14 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiği iller...

Kastamonu'nun Araç ve Hanönü ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, Araç ve Hanönü ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Daha önce alınan kararla Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde taşımalı kapsamındaki okullarda, Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise tüm okullarda eğitime bugün ara verilmişti.



BİTLİS

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köylerde ve taşımalı kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, kent genelinde yoğun ve kuvvetli kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hava sıcaklığının düşmesine bağlı buzlanma riskinin de bulunduğunun bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği göz önünde bulundurularak 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Bitlis genelinde köy okullarında ve taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir."

NİĞDE'DE İKİ İLÇEDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Çamardı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede bugün buzlanma ve don hadisesi beklendiği, bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda Hıffızsaha Kurulu kararınca ilçe geneli ve köylerimizde 14 Ocak Çarşamba günü bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim kapsamında bulunmayan diğer ilçe merkezi ve köy okullarımızda eğitm öğretime devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede bugün buzlanma ve don hadisesi beklendiği belirtilerek, "Bu durum ulaşımda aksamalara yol açabileceğinden köylerimizden yapılan taşımalı eğitime 14 Ocak Çarşamba bir gün ara verilmesine kaymakamlığımızca karar verilmiştir. Bunun dışında ilçemiz genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

KONYA

Konya'nın Kadınhanı ve Doğanhisar ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kadınhanı ve Doğanhisar'da eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kar yağışının etkili olduğu Konya il merkezi ile Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü, Güneysınır, Ahırlı, Derbent ve Yalıhüyük ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgın ve Taşkent'te taşımalı kapsamındaki okullarda, Hüyük ilçesinde bir mahallede eğitime bir gün ara verilmişti.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde meydana gelen aşırı buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğinin değerlendirildiği belirtilmişti.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.

Afyonkarahisar Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, meteorolojiden alınan son verilere göre beklenen kar, kuvvetli rüzgar, don ve buzlanma nedeniyle Sinanpaşa, Başmakçı, Kızılören ve Bayat ilçe kaymakamlıklarınca değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda, Sinanpaşa ilçe geneli, Başmakçı'da Çığrı, Ekinlik, Yukarıbeltarla ve Ovacık köyleri ile Kızılören'de Cerityaylası köyünden yapılan taşımalı eğitime 14 Ocak'ta bir gün ara verildiği bildirildi.

Bayat ilçesinin Köroğlubeli mevkisindeki köy okullarında eğitime ve taşımalı eğitime bugün ara verildiği kaydedilen paylaşımda, belirtilen ilçe ve yerlerde görev yapan hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

SAKARYA'NIN AKYAZI İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı ve bazı riskli bölgelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, riskli bölge olarak belirtilen Taşyatak İlkokulu, Şehit İhsan Ünlütürk İlkokulu ve Ortaokulu, Dedeler İlkokulu, Yörükyeri İlkokulu, Taşağıl İlkokulu ile Ortaokulu'ndaki tüm öğrenciler için de eğitime ara verildiği kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, buzlanma ve don riski ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşıma merkezi olmayan okullarda eğitim ve öğretime devam edileceği ifade edildi.

TOKAT'TA 5 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Tokat'ın Niksar, Artova, Yeşilyurt, Başçiftlik ve Sulusaray ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Kaymakamlıklardan alınan bilgiye göre, Niksar, Artova, Sulusaray, Yeşilyurt ve Başçiftlik ilçelerinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu. Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 5 ilçede bugün eğitime ara verildi. Ayrıca Reşadiye, Erbaa ve Zile ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.