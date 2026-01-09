Göksun ve Ekinözü kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve oluşabilecek riskler nedeniyle bugün ilçe genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı tarihte kamuda görev yapan hamile personel, engelli personel, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.



MUŞ'TA OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Muş genelinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski nedeniyle 9 Ocak Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Muş'ta beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, yoğun ve kuvvetli kar yağışıyla birlikte buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ riskinin oluşmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamaya göre, 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi. Vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunurken, gelişmelerin meteorolojik veriler doğrultusunda yakından takip edildiğini ifade edildi.

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hakkari'de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde 9 Ocak Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi, bazı kamu çalışanları idari izinli sayıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte, önceki günlerde etkili olan kar yağışının oluşturabileceği çığ riski, kuvvetli rüzgar ve buzlanma nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi; vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin can güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür: Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dahil olmak üzere) 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İDARİ İZİN

Açıklamanın devamında, "Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 9 Ocak 2026 Cuma günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Sağlık hizmetlerinde görev yapan personel ile sahada acil durum sorumluluğu bulunan jandarma, emniyet, AFAD gibi kurumlarda görevli personelin idari izin durumları, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ilgili kurum amirleri tarafından planlanacakt