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Eğitimin atlı neferi 

Sınıf öğretmeni Ayşe Melek Okuyucu, mesleği dışında devam ettirdiği binicilik, judo, cirit gibi sportif faaliyetleri ile yakın çevresi tarafından ‘Süper öğretmen’ olarak nitelendiriliyor. 

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Erzurum Veysefendi İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Melek Okuyucu (38), 10 yılı milli olmak üzere 20 yılını verdiği judoyu sakatlanınca bırakmak zorunda kaldı. Yüzlerce madalya, kupa ve şampiyonluk elde eden Okuyucu, bu sıralar at biniyor. 5 yıldır geleneksel Türk okçuluğu ve atlı okçuluk sporu ile uğraşan Okuyucu, 3 yıl önce Kızıl Elma Geleneksel Sporları ve Atlı Okçuluk Kulübü’nü kurdu. 80 sporcunun bulunduğu kulüpte erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğreten Okuyucu her atışını 12’den vuruyor. Erkek sporcuları ile birlikte Eskişehir’de yapılacak olan Türkiye Atlı Okçuluk Şampiyonası’na hazırlanan Okuyucu ayrıca Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde, geleneksel Türk okçuluğu dersleri vererek konu ile ilgili yüksek lisans çalışmasına başladı. 

ATLI OKÇULUK TAKIMI

Okuyucu, Atatürk Üniversitesi Atlı Okçuluk Kulübü’nde de antrenörlük yapıyor. Okuyucu Türkiye’nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kentlerde modern yaşamla birlikte, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya yolculuğunda yol arkadaşlığı yapan atlarla kurduğu dostluğun geride kaldığını belirten Okuyucu, “Oysa atlar, özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel, psikolojik gelişimlerine son derece katkı sağlayan ve sosyal faydaları saymakla bitmeyen çok özel canlılardır. Aslında benim için at mevzusu henüz 4 yaşındayken başladı. Rahmetli babam Erzurum’un ilk yarış atı sahiplerindendi. Hala amcamın ve kuzenlerimin atları hipodromlarda yerini alıyor. O yaştan beri ata olan ilgim ve sevgim vardı. Fakat geleneksel Türk okçuluğun başladıktan sonra atlı okçuluk diye bir branş olduğunu öğrendim. Sonrasında atlı okçuluğu geçiş yaptım. Şu an iki branşta da çalışmalarımız devam ediyor. En büyük hayalim ise Türkiye’nin ilk kadın atlı okçuluk takımını kurmak. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 

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