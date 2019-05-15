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Eğitimlerini tamamlayan zabıtalar yemin ederek göreve başladı

KPSS puanı ile zabıta olmayı hak eden 485 zabıta memuru 2 aylık eğitim sürecini tamamlayarak yemin etti. Yemin törenine katılan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Görevimizi gönülden yaparken vatandaşın sıkıntısını kendi sıkıntımız olarak görüyoruz” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başlayacak eğitimlerini tamamlayan zabıta memurları için yemin töreni düzenlendi. İBB Edirnekapı Zabıta Kompleksi’nde düzenlenen yemin törenine İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı,  Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut ve çok sayıda zabıta memuru ve aileleri katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na KPSS puanı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilen 485 zabıta memurunun göreve başlaması düzenlenen yemin töreni ile gerçekleştirildi. İki ay süren teorik, spor, mevzuat, uygulamalı, birimlerin ve bölgelerin yerinde tanıtılması konu başlıklarını içeren Temel ve Hazırlayıcı Eğitim programından geçen 485 aday zabıta memuru yemin ederek göreve başladı.

BARAÇLI: “GÖREVİMİZİ GÖNÜLDEN YAPIYORUZ”

İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, törende yaptığı konuşmada, “82 bin çalışanıyla İstanbul’a hizmet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmetleriyle ve faaliyetleriyle üç kıtada ismini duyurmuş ve dünyada farklı boyutlarda projeler üreterek marka şehir olma noktasına gelmiştir. Hepimizin emeği ile ortaya çıkan bu hizmet, İstanbul’u geleceğe taşıyacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu 1994 yılından itibaren yerel yönetim anlayışındaki değişim ve farkındalık bugüne kadar devam etti. Bizler bu o anlayış ve heyecanla hizmetlerimize devam ediyoruz. Görevimizi gönülden yaparken vatandaşın sıkıntısını kendi sıkıntımız olarak görüyoruz. Geleceğimizi oluşturacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yuvasında hep beraber mutlu bir şekilde devam edeceğiz” diyerek memurlara hayırlı olsun dileklerini ifade etti.

İBB Zabıta Daire Başkanı İbrahim Köse ise, “Binlerce aday arasından bu onurlu mesleği yapmaya hak kazandınız. 192 yıllık teşkilatımızın tarihi tanığı olan bu şanlı üniformayı taşımak büyük bir gurur ve sorumluluk meselesidir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından aday memurlar ellerini Türk bayrağına koyarak toplu şekilde göreve başlama yemini ettiler. Memurların aileleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle tören sona erdi.

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