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'Eğitimli çocuk bakıcısı' desteğine başvurular başladı

Sosyal Güvenlik Kurumunca Avrupa Birliği destekli 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvurular 'www.sgk.gov.tr' üzerinden alınıyor.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, "Çalışan Anne Desteğine" ilişkin başvurular saat 14.00 itibarıyla "www.sgk.gov.tr" üzerinden alınmaya başladı.
 
Alınan bilgiye göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanacak proje, "Çalışan Anne Desteği" ve "Bakıcı Eğitim Teşviki" olmak üzere iki bileşenden oluşuyor.
 
"Çalışan Anne Desteği"nden, projenin uygulandığı illerde sigortalı işçi statüsünde tam zamanlı çalışan ve 0-24 aylık çocuğu olan 3 bin 700 anne yararlanacak.
 
Annelerin bu desteği alabilmesi için, istihdam ettikleri bakıcıların, 0-36 ay çocuk bakımını kapsayan eğitim diplomasına veya İŞKUR, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikaya sahip olması gerekecek.
 
Bu kapsamda, annelere 3 yıl boyunca her ay yaklaşık 1300 liralık (200 avro) mali destek sağlanacak.
 
"Çalışan Anne Desteği" için başvurular, "www.sgk.gov.tr" adresinden yapılabiliyor.
 
"Bakıcı Eğitim Teşviki"nde ise, projenin uygulandığı illerde ikamet eden ve MEB onaylı 0-36 ay çocuk bakımı kursunu tamamlayan 6 bin kadına, tek seferlik olmak üzere yaklaşık 1300 lira (200 avro) mali destek sağlanacak.

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