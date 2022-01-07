İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2022 Cuma / 4 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8708
  • EURO
    15,7039
  • ALTIN
    799.014
  • BIST100
    2028.14
Güncel

Eğittiği deve canından etti

Muğla'nın Milas ilçesinde Zafer Maral (48) güreşler için eğittiği devenin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Maral'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA7 Ocak 2022 Cuma 11:34 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 11:34
ABONE OL

Olay, Milas ilçesi Menteşe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisine ait güreş develerini eğiten 48 yaşındaki Zafer Maral, yakınlar tarafından ahırda yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan Maral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Milas'ın tanınan deve güreşçilerinden olan Maral'ın ilk belirlemelere göre deve saldırısı sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgenin tanınan devecilerinden Maral'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini derinden üzerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.