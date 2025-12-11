İSTANBUL 14°C / 6°C
Eğlence mekanında dehşet! Hesap kavgası kanlı bitti

Adana'da bir eğlence mekanında hesap kavgası kanlı bitti. İşletmenin ortağı tabancayla vurularak hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir eğlence mekanında hesap ödeme yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada işletmenin ortağı tabancayla vurularak öldürüldü, 1 kişi yaralandı.

Çınarlı Mahallesi'ndeki iş hanında bulunan eğlence mekanında gece saatlerinde işletmenin ortağı ve solisti Kenan Arslan ile henüz ismi öğrenilemeyen bir müşteri arasında hesap ödeme yüzünden tartışma çıktı.

Barın dışında devam eden tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.

Tarafların yakınlarının da karıştığı kavgada Arslan ve karşı taraftan Abdulhalik D, tabancayla vurularak yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı gerekçesiyle şüpheliler Hüseyin Ç. ve 18 yaşından küçük B.D'yi gözaltına aldı.

