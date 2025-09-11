İSTANBUL 29°C / 20°C
11 Eylül 2025 Perşembe
Güncel

Eğlence mekanında facia! Eski sevgilisini öldürdü

İzmir'de eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Katilin saklandığı adreste ölü bulunduğu bildirildi.

11 Eylül 2025 Perşembe 10:50
Eğlence mekanında facia! Eski sevgilisini öldürdü
İzmir'in Urla İlçesi, Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında dün akşam R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, R.G. tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ile mekandaki Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlı, ilçede saklandığı adreste ölü olarak bulundu.

Zanlının intihar ettiği değerlendiriliyor.

