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Eğlence merkezine baskın:28 kişiye ceza yağdı

Konya'da mühürlenmesine rağmen faaliyette olduğu belirlenen eğlence merkezine düzenlenen operasyonda yakalanan 28 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması' ve 'sosyal mesafeyi' ihlalden 176 bin 400 TL idari ceza uygulandı. İş yeri sahibi Yusuf B. hakkında 'Mührü bozmak' ve 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' maddesi gereği adli işlem başlatıldı.

DHA18 Şubat 2021 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 17:35
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde daha önce mühürlenen bir eğlence merkezinin faaliyete devam ettiği ihbarını aldı. Bunun üzerine polis, belirlenen adresteki eğlence merkezine operasyon düzenledi. İş yerinde aralarında kadınların da bulunduğu 28 kişiye 'Sokağa çıkma kısıtlaması' ve 'sosyal mesafe' kuralını ihlal etmekten toplam 176 bin 400 TL idari ceza uygulandı. İş yeri sahibi Yusuf B. hakkında ise 'Mührü bozmak' ve Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' maddesi gereği adli işlem başlatıldı. İş yeri ise zabıta ekiplerince yeniden mühürlendi.

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