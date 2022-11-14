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EGM: 25 hesap yöneticisi tespit edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'daki patlamaya yönelik sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunduğu tespit edilen 25 hesap yöneticisinin ilgili makamlara bildirildiğini açıkladı.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
EGM: 25 hesap yöneticisi tespit edildi
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EGM'nin yazılı açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda 'patlama' olayına yönelik sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız arasında korku ve panik yaratmak amacı barındıran, vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisinin tespiti yapılmış, ilgili makamlara gönderilmiştir."

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