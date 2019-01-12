EGM bekçi alımı 2019 başvuru formu Polis Akademisi son dakika Bekçilik başvuru şartları

Bekçi alımı başvuruları ve EGM son dakika iş ilanları yakından takip ediliyor. 2019 yılı bekçi alımı başvuru formu ve şartları hakkında EGM son dakika açıklaması araştırılıyor. Bekçi alımı başvuru şartları nedir? Vatandaşlar bekçi alımı iş ilanlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. Yüzbinlerce kişi tarafından merakla beklenen 10 bin 500 bekçi alımı için net bir tarih açıklaması yapılmadı. Yapılan açıklamalarda, yalnızca alımların gerçekleştirileceğine ve tüm vilayetler için bu alımların uygulanacağına yer verildi. Bekçi alımı için adayların meraklı bekleyişleri sürüyor. Daha önce gerçekleştirilen alımlarda aranan şartlarla birlikte, en az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği düşünülen bu alımların tarihi olarak 2019 yılı Şubat ve Mart ayı itibariyle söz konusu bekçi alımlarına yönelik ilanın kamuoyuna duyurulması beklenmektedir. Önceki yıl yapılan bekçi alımında adaylar, 45 gün eğitim almış ve haftada 6 gün eğitim merkezlerine giderek bekçilik eğitimi almıştı. Ancak yapılan yeni açıklamada, 1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımında adayları, Polis Akademisi Başkanlığı 'na bağlı eğitim kurumlarında yatırı olarak eğitim göreceğine yer verildi. Bekçi alımı başvurularına ilişkin EGM'den gelen son dakika haberleri ve duyurulara bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Yüzbinlerce kişi tarafından merakla beklenen 10 bin 500 bekçi alımı için net bir tarih açıklaması yapılmadı. Yapılan açıklamalarda, yalnızca alımların gerçekleştirileceğine ve tüm vilayetler için bu alımların uygulanacağına yer verildi.Bekçi alımı için adayların meraklı bekleyişleri sürüyor. Daha önce gerçekleştirilen alımlarda aranan şartlarla birlikte, en az lise mezunu adayların başvuru yapabileceği düşünülen bu alımların tarihi olarak 2019 yılı Şubat ve Mart ayı itibariyle söz konusu bekçi alımlarına yönelik ilanın kamuoyuna duyurulması beklenmektedir..

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU YAYINLANDI MI?

Başvuru formu henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

ÜÇ AŞAMALI SINAV NASIL OLUYOR?

Türkiye geneli çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında artık adaylar üç aşamalı sınavdan geçerek sınanacaklar;

*İlk önce yazılı sınav ile karşılaşacak olan bekçi adaylarına bu sınavda; Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konuları ile ilgili sorular yöneltilecek. Yapılan sınavda adaylar optik kağıt üzerinde işaretleme yapacaklar ve başarılı sayılmak için en az 50 puan almaları gerekecek. (Bakanlık isterse bu başarı puanına müdahale edebilecek)

*Daha sonraki aşama olan fiziki yeterlilik sınavında adayların bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamalı olarak komisyon tarafından incelemeye alınacak. Fiziki sınavda başarı alt sınırı ise 60 puan olacak. Bu puanın altında kalan adaylar başarısız sayılarak elenecekler.

*Özgüven seviyesi ve beden dilinin değerlendirmeye alınacağı sözlü sınavda ise; adaya genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek ve o konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak ve başarılı olması için toplamda 70 puana ulaşması beklenecek.

10 BİN 500 BEKÇİ ALIMLARI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

10 bin 500 bekçi alımı ile ilgili en çok merak edilen konuların başında hangi illere bekçi alımı yapılacağıdır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında bekçi alımları ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarda 10 bin 500 bekçi için 81 ilde alım yapılacağını ifade etmişti.

Hangi şehir için ne kadar bekçi kontenjanı ayrılacak henüz bellli değil ancak 81 ilde de bekçi alımı yapılacak.

BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

YAZILIDAN 50 ALAN BAŞARILI SAYILACAK

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

GÜNCEL BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Mezuniyet durumuna göre bekçi maaşları değişiklik gösterebilir. Yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde bekçiler;

İlkokul Mezunu olan Bekçi 3302,80 TL maaş alır

Lise Mezunu olan Bekçi 3352 TL ile 355,14 TL arasında maaş alır

Ön lisans Mezunu olan Bekçi 3357,50 TL maaş alır

Lisans Mezunu ve Bekar olan Bekçi 3404 TL ile 3657,00 TL arasında maaş