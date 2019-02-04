EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? (Polis Akademisi başvuru şartları neler?)

Polis Akademisi'nden yapılması beklenen duyuru ile Çarşı ve Mahalle bekçiliği için başvurular alınmaya başlanacak. Birçok ilde yapılacak yeni bekçi alımı için şartların neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıllarda yapılan alımlara göre adaylar, önce yazılı sınava alınacak, bu sınavda başarılı olanlar fiziksel teste tabii tutulacak. Peki EGM bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Alım başvuru şartları neler?



2019 yılında yapılacak olan bekçi alımı tarihi onbinlerce vatandaş tarafından bekleniyor. Bekçi alımı için büyük bir merakla bekleyiş sürerken bazı yeni gelişmeler de yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bekçi alımlarının 2019 yılı Şubat ayı sonunda başlayacağını duyurdu. İşte bekçi alımı şartları...



Bu sene Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan bekçilik uygulamasına göre bekçi olabilmek için belirtilen şartları sağlamak ve düzenlenen sınavlarda başarılı olmak gerekiyor. Bekçi alımı için tam tarih ise henüz belirlenmedi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine 2019 yılında yapılacak bekçi istihdamına yönelik beklentiler son günlerde arttı. Bekçilik yapma hayali kuran gençler de bu hususta araştırmalarına hız verdi.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin yeni kadro ihdas edilmişti. O günden bu yana beklemede olan vatandaşlar, söz konusu bekçi alımlarına dair yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor.

Geçtiğimiz yılın kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin yeni kadro ihdas edilmişti. O günden bu yana beklemede olan vatandaşlar, söz konusu bekçi alımlarına dair yeni bir gelişme olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...



10 BİN YENİ KADRO



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.



TARİH NETLEŞTİ Mİ?



13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi.



Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki haftalarda gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizden yer vereceğiz.



GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ ALIMLARDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?



10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı;



Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.



Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.



Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.







BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Soylu’nun açıklamalarına göre süreç Şubat ayı sonunda başlayacak. İllerdeki bekçi ihtiyaçları toplanacak. İhtiyaç taleplerinin toplanması sürecinin Mart ortalarına kadar sürmesi bekleniyor. Sonrasında İçişleri Bakanlığı bünyesinde yapılacak değerlendirmelerin ardından Devlet Personel Daire Başkanlığına gönderilecek. Devlet Personel Daire Başkanlığı’nca yapılacak nihai planlamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bekçi alımı kadrosu için onay alınacak ve ilana çıkılacak. Bu sürenin de Nisan ortasını bulabileceği öngörülüyor.



BEKÇİ ALIMI SINAVLARI NASIL YAPILIYOR, NELER SORULUYOR?



Ön sağlık kontrolünü geçen adaylar giriş sınavlarına alınıyor. Giriş sınavları; yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlardan oluşmaktadır. Yazılı sınav, test şeklinde yapılır. Adaylara beş şıktan oluşan çoktan seçmeli 100 soru sorulur. Sınav soruları; Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik, Genel Kültür alanlarından oluşur. Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.



Fiziki yeterlik sınavını geçen adaylar sözlü sınava çağrılır. Adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Her aday; konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüven, ifade etme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kriterden ve her kriter 20 puan üzerinden olmak üzere değerlendirmeye alınır.



BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?



Türk vatandaşı olmak, İlkokulu bitirmiş olmak, Askerlik ödevini bitirmiş olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak gibi şartlarla başvuru yapılabiliyor.

Bekçi alımı için yapılacak sınava ön başvuru yapacak adaylarda aranan özellikler şu şekilde:



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,



BEKÇİ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Başvurular pa.edu.tr üzerinden E-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. Adaylar görev almak istedikleri ili başvuru ekranında seçecekler.

BEKÇİ SINAV NASIL OLACAK?



Başvuru kılavuzunda verilen bilgiye göre bekçi alımı için yapılacak yazılı sınavda 100 sorudan oluşan bir test yapılacak. Sınavdan 50 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sınavda adayları Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konularından sorular bekliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanacaklar.