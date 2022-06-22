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EGM duyurdu: Tweetlerin yüzde 60'ı bot!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformlarında, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesaplar hakkında işlemlere başlanıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, dün gece 22 bin 787 farklı hesaptan atılan tweetlerin yüzde 60'ının bot hesaplar tarafından atıldığı vurgulandı.

AA22 Haziran 2022 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 21 Haziran'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını ile ilgili sosyal medya platformları üzerinden, yangına müdahale edilmediği, otellere alan açmak için çıkarıldığı ve sabotaj söylemlerinin dolaşıma sokularak dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı aktarıldı.

Kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/proje hesaplar aracılığıyla yayıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen yangın olayı ile ilgili paylaşımlar incelenmiş ve 'halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten' hesaplar hakkında çalışma yapılmış olup, suç unsuru içerikli paylaşımda bulunan hesapların yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek işlemlere başlanılmıştır.

Bahse konu olayla ilgili oluşturulan etiket ve bahsetmelerle ilgili bot hesapların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, #marmaris etiketi (hashtag) kullanılarak 22 bin 787 farklı hesaptan paylaşım yapıldığı görülmüş, bu hesapların yüzde 59,42'sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu değerlendirilmiştir."

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