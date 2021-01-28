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FETÖ'nün mahrem imamı KKTC'de yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) FETÖ üyesi Ahmet Yiğit isimli şahsın KKTC'de yakalandığını bildirdi.

28 Ocak 2021 Perşembe 13:07 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:13
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EGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

KKTC’de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren Terör ve Organize Suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde;

Lefkoşa Büyükelçiliği, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, FETÖ üyesi Ahmet Yiğit isimli şahıs KKTC’de yakalanmıştır.

Şahsın yapılan sorgulamasında;

Hatay 1. Sulh Ceza Hâkimliğince Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan “aranıyor” kaydının olduğu, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmalarında “firar” durumunda olduğu, Emniyet mahrem yapılanması içerisinde yönetici olduğu, şahsın o dönem Hatay’da görev yapan polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullanıcısı olduğu, pasaport şerh kaydının olduğu tespit edilmiştir.

KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02:45’te (Yerel Saat ile) Mersin Taşucu Limanı'na getirilen şahıs, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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