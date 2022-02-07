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EGM: Gine açıklarında bir balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi

mniyet Genel Müdürlüğü, Gine açıklarında, Gine ve İspanya kolluk kuvvetleri tarafından yapılan bilgi paylaşımı sonucunda, Türk bayraklı bir balıkçı teknesine düzenlenen operasyonda, toplam 528 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

DHA7 Şubat 2022 Pazartesi 15:58 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:08
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstihbarat Başkanlığı, Hatay Emniyet Müdürlüğü, Mersin Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, uluslararası uyuşturucu madde ticaretine yönelik elde edilen bilgilerin İspanya makamlarıyla paylaşıldığı belirtildi.

İspanya ve Gine kolluk kuvvetlerince 6 Şubat'ta Gine açıklarında, Türk bayraklı balıkçı teknesinde arama yapıldığı belirtilerek, "Aramada, 528 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Olayla ilgili teknedeki 5 şüphelinin yanı sıra ülkemizde uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştığı tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalanmış, operasyon kapsamında toplam 10 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler devam etmektedir" denildi.

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