EGM son dakika 78.ÖGG 2018 sınav sonuçları sorgula Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulalama sayfası

78.ÖGG 2018 sınav sonuçları bugün açıklanması bekleniyor. Günler öncesinden; "78.ÖGG 2018 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilecek?" soruların yanıtları araştırılırken beklenen açıklama bugün Emniyet Genel Müdürlügü (EGM) tarafından yapılacak. 78. Özel Güvenlik yazılı sonav sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor. Bu nedenle on binler nefeslerini tutmuş sonuçlara kilitlenmiş vaziyette.78. ÖGG sınav sonuçları özel güvenlik görevlisi olabilmek için belge teminini sağlayacak olan adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı çalışan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın internet sitesini takip ediyor. 78. ÖGG sınav sonuçları öncesinde sorular ve cevaplar erişime açıldı. Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen ya da kayıtlarını yenilemek isteyen öğrencilerin sorguladığı 78. ÖGG sınav sonuçları sınavın ardından belirli süre geçmesiyle birlikte adaylar tarafından TC Kimlik Numarası bilgileriyle sorgulanabiliyor. 78.ÖGG sınav sonuçları ile ilgili yeni gelişmeler star.com.tr adresinde.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?



12 Ekim'de açıklanacak olan ÖGG sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığından resmi bir açıklama gelmiş değil. Bir önceki sınavın sonuçları öğlen saatlerinde açıklanmıştı.

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan 78. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçlarının, kesin tarihi belli olmasa da önceki açıklama takvimlerine göre 12 Ekim Cuma günü açıklanması öngörülmektedir. Sonuç saatiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.







78. ÖGG SORULAR VE CEVAPLAR YAYIMLANDI



Sınava giren adayların merakla beklediği kitapçıklar yayımlandı. İşte, 78. ÖGG sınav soruları ve cevapları;

ÖZEL GÜVENLİK 78. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 78. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 54. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖZEL GÜVENLİK 54. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ!



ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?



Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.



- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.



- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.





ÖZEL GÜVENLİK 78. TEMEL EĞİTİM SINAVI SINAV TALİMATI



1. Sınav Takvimi



31 Ağustos 2018 : Kursiyerlerin, özel güvenlik temel eğitimini bitirmesi gereken son tarihtir. Bu tarihe kadar eğitimini tamamlamış olan kursiyerler, özel güvenlik temel eğitim sınavına girmeye hak kazanacaktır.



31 Ağustos-05 Eylül 2018 : Özel güvenlik temel eğitimini tamamlayan adayların sınav ücretini yatıracağı ve yatırılan aday listelerinin, İl Emniyet Müdürlüklerine bildirileceği tarih aralığıdır.



06-08 Eylül 2018 : İl Emniyet Müdürlükleri personelince, sınav ücreti yatıran aday listelerinin Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişi yapılacağı tarih aralığıdır.



30 Eylül 2018 : Sınavın yapılacağı tarihtir. (Pazar günü, saat 10.00)



01-10 Ekim 2018 : Uygulamalı Atış Sınavı yapılarak, atış puanlarının Özel Güvenlik Bilgi Sistemine veri girişlerinin yapılacağı tarih aralığıdır.



03 Ekim 2018 : Sınav sorularının ve cevap anahtarlarının yayınlanmasının planlandığı tarihtir.



12 Ekim 2018 : Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.



15-19 Ekim2018 : Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresi ve İl Emniyet Müdürlüklerince Özel Güvenlik Bilgi Sistemine itiraz kayıtlarının girileceği tarih aralığıdır.



20-24 Ekim 2018 : Yazılı sınav sonuçlarına itirazların değerlendirileceği tarih aralığıdır.



24 Ekim 2018 : Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.