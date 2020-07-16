16 Temmuz 2020 Perşembe 12:46 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 12:46

Van'da keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos dağına çarptı. İçerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) şehit olan 7 kahramanın kimliklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, şehit olan 7 polisin ismini açıklayarak yakınlarına başsağlığında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "15.07.2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağı'na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi. İşte Van'da şehit olan polislerin isimleri...

VAN'DA ŞEHİT OLAN POLİSLERİN İSİMLERİ

Paylaşımda ayrıca kazada hayatını kaybeden şehit pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay, şehit uçak teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram ve şehit polis memuru Burak Derya'nın fotoğraflarına yer verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envantere kayıtlı olan uçağın 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilmeyi teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalktığını söyledi.

Uçakta 2'si pilot 7 emniyet mensubunun bulunduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken havalimanıyla, kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapılabilir. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Uçağın alçaldığını ve gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı.

Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Gece saat 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler. Şu an oradalar, biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Soylu daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile bölgeye hareket etti. Bakan Soylu ve beraberindekiler insanlı keşif uçağının düştüğü bölgede incelemelerde bulundu.

EGM: "EMNİYET PERSONELİ 7 KAHRAMAN ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLMUŞTUR"

Emniyet Genel Müdürlüğü, Artos dağına çarpan uçakta bulunan 7 kişinin şehit olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "15.07.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif uçağı Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere Van Ferit Melen Havalimanından görev bölgesine intikal için 15.07.2020 saat 18.34’te havalanmış, görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibariyle Van Ferit Melen havalimanı kontrol sahası içerisinde Radar ve Telsiz Teması kaybedilmiştir. İnsanlı Keşif Uçağımız Artos Dağına çarparak kırıma uğramış kaza sonucu emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.

KAZA KIRIM EKİBİ ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı'ndaki olay yerine gelerek çalışmalara başladı.

Van'da, keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağının Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına çarparak düştüğü bölgede çalışmalar devam ediyor.

Gece 03.00 sıralarında enkazın bulunduğu bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILDI

Bakan Soylu, beraberindeki sivil ve askeri yetkililerle birlikte kaza bölgesinde inceleme yapan görevlilerden bilgi aldı. Bu arada kırıma uğrayan keşif uçağının parçalarının geniş bir alana yayıldığı öğrenildi. Bölge güvenlik güçleri tarafından çevrilirken, çevresine kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, yetkililerden bilgi aldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

ŞEHİT CENAZELERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI

Kırıma uğrayan Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı keşif uçağında şehit olan emniyet mensubu 2 pilot ve 5 personelin cenazeleri, helikopterle olay yerinden alınarak Van'daki hastaneye getirildi. Hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit polis memurlarının naaşları Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.