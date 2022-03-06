EGM'den '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' açıklaması

AA 6 Mart 2022 Pazar 22:26 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 22:26

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 18 Şubat 2022'den bugüne kadar açık hava toplantısı, basın açıklaması, bildiri dağıtma, stant açma, kapalı yer toplantısı, pankart açma ve yürüyüşlerin de aralarında bulunduğu 174 etkinlik düzenlendiği belirtildi.



Toplam 46 ilde yapılan bu etkinliklere 15 bin 574 kişinin katıldığı aktarılan açıklamada, "Alınan etkin güvenlik tedbirleri neticesinde söz konusu etkinlikler, huzur ve güven ortamı içerisinde geçti. Ankara ve İzmir'de kanuna aykırı eylem yapan marjinal gruplara mensup 12 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı." ifadelerine yer verildi.