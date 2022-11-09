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EGM'den Adana'daki suç örgütü operasyonuna ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırı sonrasında hastanede hayatını kaybeden Cenk Çelik'in öldürülmesine ilişkin cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen Adana'daki bir suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'inin tutuklandığını bildirdi.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 00:39 - Güncelleme:
EGM'den Adana'daki suç örgütü operasyonuna ilişkin açıklama
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EGM'nin yazılı açıklamasında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17 Eylül'de Ümraniye'de Cenk Çelik'in öldürülmesi olayının şüphelisi Özgür B'nin 19 Eylül'de yakalanarak tutuklandığı hatırlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, cinayeti azmettiren ve organizasyona dahil olduğu tespit edilen "Baygaralar" isimli organize suç örgütüne yönelik 4 Kasım'da Adana'da operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 20 kişinin gözaltına alındığı, aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 288 değişik çap ve modelde fişek, 4.366 gram kokain, 770 gram esrar, bir likit esrar, 10 bin 620 dolar ve 42 bin 870 lira ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, adliyeye sevk edilen 20 kişiden 15'inin tutuklandığı, 5'i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı belirtildi.

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