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EGM'den ''çıplak arama'' ve ''işkence'' iddialarına yalanlama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 'polis barikatı önünde çıplak arama' ve 'işkence' iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 20:35 - Güncelleme:
EGM'den ''çıplak arama'' ve ''işkence'' iddialarına yalanlama
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EGM'den yapılan açıklamada, "Filistin davası kisvesi altında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden ve devletimizin kurumlarına yönelik açık bir provokasyona imza atanlar, şimdi de Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümünde, 'polis barikatı önünde çıplak arama' ve 'işkence' iftiralarını sahneye koymuştur." ifadeleri kullanıldı.

Avukatları huzurunda alınan ifadelerinde bu iddiaları dile getirmeyen kişilerin, milletin huzur ve güveninin teminatı olan Türk Polis Teşkilatına yönelik kirli bir algı operasyonuna girdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşkence iddialarını dile getiren şahısların, doktorlar tarafından verilen raporlarında, 'darp ve cebir izine rastlanmadığı', 'aktif şikayetlerinin olmadığı' net biçimde belirtilmiştir. Bu asılsız iddiaları dile getiren provokatörler ve iftiraları yayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama' ve 'iftira' başlıklı maddeleri kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Devletimize, milletimize ve polisimize uzanan bu alçak kampanyalara asla geçit verilmeyecektir."

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