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  • EGM'den ''E-imza'' iddialarına cevap: Söz konusu değil
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EGM'den ''E-imza'' iddialarına cevap: Söz konusu değil

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında “Başkomiserin E-imzasını almışlar ve E-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar” şeklindeki iddiaları yalanladı. EGM'den yapılan açıklamada, 'Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan E-imza, sadece kurum tarafından verilmekte ve sertifikasyon işlemleri yine kurum içerisinde yapılmakta olup harici E-imza kullanımı kesinlikle söz konusu değildir.' ifadelerine yer verildi.

HABER MERKEZİ5 Ağustos 2025 Salı 13:12 - Güncelleme:
EGM'den ''E-imza'' iddialarına cevap: Söz konusu değil
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Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "Başkomiserin E-imzasını almışlar ve E-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar" şeklindeki iddialar yalanlandı.

Konuya ilişkin EGM'den yapılan açıklamada, "E-imza, sadece kurum tarafından verilmekte ve sertifikasyon işlemleri yine kurum içerisinde yapılmakta olup harici E-imza kullanımı kesinlikle söz konusu değildir." denildi.

EGM'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "Başkomiserin E-imzasını almışlar ve E-imza ile birlikte her türlü uyuşturucu sistemine girmişler, adli kontrolleri kaldırmışlar" içerikli yorum ve haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan E-imza, sadece kurum tarafından verilmekte ve sertifikasyon işlemleri yine kurum içerisinde yapılmakta olup harici E-imza kullanımı kesinlikle söz konusu değildir. Kurum tarafından üretilen bu E-imza, sadece Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanılmaktadır.

Dolayısıyla, bahsedildiği gibi E-imza aracılığı ile giriş yapılabilecek herhangi bir Narkotik sistemi bulunmamaktadır. Narkotik Sistemlerinin kullanıcı yetkilendirme ve kimlik doğrulama işlemlerine, çok katmanlı farklı güvenlik sistemleri ve kapalı ağ üzerinden erişim sağlanmaktadır. Dış (internet vb.) bağlantıya kapalıdır ve Narkotik Sistemlere, sistemin doğası gereği E-imza ile giriş yapılabilmesinin mümkün değildir.

Bu kapsamda bahse konu sahte E-imzanın kopyalanmadığı, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşun bir ilimizdeki bayi/ofisi üzerinden sahte kimlik kartı ve personel adına sahte evrak ile personele ait olmayan farklı telefon ve mail adresi kullanılarak, personelin bilgisi dışında üretildiği anlaşılmış ve iptal ettirilmiştir.

Ayrıca, sahte E-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair bulgu da tespit edilememiştir. Elektronik imzayı üreten ve üretilmesine aracılık edenler hakkında müşteki durumunda olan başkomiser tarafından 30 Haziran 2025 tarihinde şikâyette bulunulmuştur.

Olayın adli kontrol kararları ile ilgili ve içerik ile ilgili ise adli makamlarca yapılmakta, emniyet birimleri bünyesinde bir yetkisizlik bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  • emniyet
  • e-imza
  • iddia
  • yalanlama

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