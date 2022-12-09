EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde 4 soru yönelttiği hatırlatılarak, bu sorularla ilgili sayısız defa açıklama yapılmasına rağmen yeniden kamuoyuna bilgilendirmede bulunma ihtiyacının ortaya çıktığı kaydedildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturması olan Bataklık soruşturması ve 2020'de Kolombiya'da ele geçirildiği iddia edilen 4,9 tonluk kokain ile ilgili Türkiye'de yürütülen çalışmalara yönelik sorulara, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca son derece açık ve anlaşılabilir cevap verildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde yakalanarak 10 Eylül 2018'de Sırbistan makamlarına teslim edilen Sırbistan vatandaşı Jovan Vukotic isimli organize suç şebekesi elebaşı dahil olmak üzere Türkiye'de yakalayıp ülkelerine iade ettiğimiz, yine başka ülkelerde yakalatarak iade aldığımız organize suç şebekeleri ile ilgili soruya, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız tarafından tekraren açıkça cevap verilmiştir. Bütçe görüşmelerinde, Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilen dördüncü soruya ilişkin cevabımız ise şu şekildedir.

Teşkilatımızda 5 Genel Müdür Yardımcısı görev yapmaktadır. Erhan Gülveren Gaziantep İl Müdürü, Adem Çakıcı Rize İl Müdürü ve Mustafa Çalışkan İstanbul İl Müdürü olarak görev yapmaktayken Genel Müdür Yardımcılığına, Ahmet Şengün Artvin İl Müdürü'yken önce Personel Daire Başkanlığına ardından Genel Müdür Yardımcılığı'na, Resul Holoğlu Hakkari Emniyet Müdürlüğü'nden önce KOM Daire Başkanlığı'na ardından Genel Müdür Yardımcılığına atanmışlardır.



Devlet umuruyla bağdaşmayan, açıkça fitne ve nifak içeren, terörle mücadele dahil tarihimizin en önemli başarılarına imza atan Emniyet Teşkilatımızı hedef alan iddiaların sürekli gündemde tutulmasını maalesef üzülerek izliyoruz."