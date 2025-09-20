İSTANBUL °C / °C
  EGM'den "yemek ihalesi" iddialarına cevap: Şirket hiç ihale almadı
Güncel

EGM'den “yemek ihalesi” iddialarına cevap: Şirket hiç ihale almadı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Özel Harekat Başkanlığına yönelik yemek ihalesi iddialarını yalanladı. Açıklamada, ilgili şirketin yalnızca bir ihaleye teklif verdiği ancak hiçbir ihaleyi kazanmadığı vurgulandı.

AA20 Eylül 2025 Cumartesi 00:01 - Güncelleme:
EGM'den “yemek ihalesi” iddialarına cevap: Şirket hiç ihale almadı
EGM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan Özel Harekat Başkanlığının yemek ihalesi ile ilgili iddialara ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğduğu belirtildi.

İddialara ilişkin daha önce EGM tarafından 8 Ocak 2025'te 2 polis başmüfettişinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, bahse konu yemek şirketinin Özel Harekat Başkanlığının düzenlediği ihalelerin sadece bir tanesine teklif verdiği ancak herhangi bir yemek ihalesi almadığı bilgisi verildi.

Bu konu ile ilgili görevlendirilen polis başmüfettişinin, Özel Harekat Başkan Yardımcısıyla aynı lojmanda kalmadığının, Özel Harekat Şube Müdürlüklerinin aranarak anılan firma lehine ihalenin kabul edilmesi yönünde baskı yapılmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer iddialarla ilgili olarak yürütülen idari soruşturma sonucunda bahse konu personelimizle ilgili düzenlenen disiplin raporu, 10 Eylül 2025 tarihinde 'hizmet dışında resmi sıfatın gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak eylem ve davranışlarda bulunmak' fiilinden tecziye edilmesi görüşü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

