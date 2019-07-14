‘Eğri cetvelle doğru çizilmez’ 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “İstifa ettik diyen Genel Sekreter ve yardımcıları, şu anda İBB’nin en önemli iştirakinin yönetim kurulu başkanı... 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar” sözlerine eski İBB Genel Sekreter Yardımcılarından cevap geldi.

İKİ İSİM DE YALANLADI

Emekli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Hacımustafaoğlu, İmamoğlu’nun asılsız iddialarına “İBB İştirakleri’nin ‘Yönetim Kurulunun Süresi’ maddesinde “Tüzel kişi/ler adına, tüzel kişi/ler tarafından belirlenen gerçek kişinin/kişilerin, tüzel kişi/kişilerle ilişiğinin kesildiğinin şirkete bildirilmesi ile gerçek kişi/kişiler temsilci sıfatlarını kendiliğinden kaybedeler” hükmü yer alır. Bu hüküm gereğince, Yönetim Kurulu Başkanlığım kendiliğinden sona ermiştir. Durum böyle iken istifa istemek hukuken abesle iştigaldir. Ayrıca “6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşları alıyorlar” ifadesi kesinlikle gerçek değildir. Sayın Ekrem İmamoğlu’nun haksız bir şekilde bizim üzerimizden politika yapmayı tercih ettiği düşünülmektedir. ‘Ancak eğri cetvel ile doğru çizgi çizilmez’ sözünü hatırlatarak ihtiyaç duyduğu her konuda kendileriyle tecrübelerimizi paylaşmaya hazır olduğumu tekrar hatırlatır isterim” cevabını verdi. BİR süre önce istifa eden eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Bulut da “İBB İştirakleri’nin Yönetim Kurulunun Süresi maddesi hüküm gereğince, Yönetim Kurulu Başkanlığım kendiliğinden sona ermiştir. Durum böyle iken ‘bence hakları olmayan maaşları alıyorlar’ ifadesi kesinlikle gerçek değildir” dedi.