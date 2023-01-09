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Egzoz gazından zehirlenen 9 polis tedavi altına alındı

Tunceli'de içinde bulundukları araca egzoz gazı sızması sonucu fenalaşan 9 çevik kuvvet polisi, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polislerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

IHA9 Ocak 2023 Pazartesi 16:14 - Güncelleme:
Egzoz gazından zehirlenen 9 polis tedavi altına alındı
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Olay, Tunceli-Pülümür karayolunda bulunan polis kontrol noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre noktada bekleme halinde olan polis zırhlı aracının içine egzoz gazı sızdı. Sızma nedeniyle araçta bulunan 9 polis memuru fenalaştı. Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan polis memurları daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Oksijen takviyesi yapılan polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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