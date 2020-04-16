Ehliyet ceza puanı ne zaman silinir? E-Devlet 2020 ehliyet ceza puanı sorgulama

16 Nisan 2020 Perşembe 15:44 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 15:44

E-Devlet üzerinden 2020 Ehliyet ceza puanı sorgulamak isteyen vatandaşlar ceza puanlarını öğrenmek istiyorlar. Karayolları Trafik Kanununa göre sürücüler trafik kurallarını ihlal ettiğinde trafik polisi tarafından ceza kesilir. Ehliyetini yeni alan kişiler trafikte suç sayılan hata ve ihlaller yapmaları durumunda ehliyet ceza puanı alırlar. Ehliyet ceza puanı da trafikte kuralların ihlal edilmesiyle sürücünün siciline işlenir. Peki E-Devlet'ten ehliyet ceza puanı sorgulama nasıl yapılır? Ehliyet ceza puanı ve cezaların silinmesine ilişkin detaylar haberimizde.

EHLİYET CEZA PUANI

Araç sürücüleri trafikteki kurallara uymadığında ceza puanı alırlar. Ehliyet ceza puanı limiti aşıldığında önemli yaptırımlar uygulanmaktadır. 100 ceza puanını aşan sürücünün ehliyetine 2 ay el konulur ve yeniden eğitim almak zorundadır. 1 yıl içerisinde ceza puan kotasını dolduran sürücü hakkında önemli yaptırımlar uygulanır.

Yeni ehliyet sahipleri trafikte suç sayılan bir fiil işlediklerinde ceza puanı işlenir. Ceza puanı içinde belli kotalar vardır. 1 yıl içinde iki kez 100 ceza puanına ulaşan araç sürücüsünün ehliyetine 4 ay süresince el konulur. Psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulan araç sürücüsü aynı zamanda psikiyatri uzmanına sevk edilir. Yapılan muayene sonucundaki değerlemeler kapsamı olumlu olursa sürücü ehliyetini belirtilen sürenin sona ermesiyle birlikte geri alır. 1 yıl dolmadan üç kere 100 ceza puanına ulaşan araç sürücüsünün ise ehliyeti iptal edilmektedir.

E-DEVLET EHLİYET CEZA PUANI SORGULAMA

Trafik kurallarının ihlal edilmesiyle birlikte ehliyet sahiplerine ceza puanı verilir. Her ihlalin puanı suçun derecesine göre farklılık göstermektedir.

Alkollü araç kullanmak (ilk ve ikinci yakalanmalarda): 20 ceza puanı

Yolcu taşıma sınırını aşmak: 10 ceza puanı

Araç kullanırken cep telefonu kullanmak: 10 ceza puanı

Trafik belgesi ve tescil plakası olmadan araç kullanmak: 10 ceza puanı

Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan plaka kullanmak: 20 ceza puanı

Plakada, plakanın okunmasını güçleştirecek değişiklikler yapmak: 15 ceza puanı

Plaka takmadan araç kullanmak: 20 ceza puanı

Sahte plaka kullanmak: 20 ceza puanı

Tescil edilmeyen araçla trafiğe çıkmak ya da tescil süresi dolan aracı kullanmak: 10 ceza puanı

Kamyon, otobüs ve çekici gibi araçları kullanırken takograf, taksi gibi araçları kullanırken taksimetre kullanmamak: 20 ceza puanı

Araç muayenesini geciktirmek ve muayenesi yapılmayan aracı kullanmak: 10 ceza puanı

Hız sınırını yüzde 10 ila 30 arasında aşmak: 10 ceza puanı

Hız sınırını yüzde 30 ila 50 arasında aşmak: 15 ceza puanı

Hız sınırını yüzde 50 aşmak: 15 ceza puanı

İzin verilmeyen alanlarda sollama yapmak: 20 ceza puanı

Takip mesafesine uymadan araç kullanmak: 20 ceza puanı

Kavşaklarda hızı düşürmemek ve kavşakta geçiş önceliği kurallarını ihlal etmek: 20 ceza puanı

Park edilmesi yasak olan otobüs, tramvay ve taksi duraklarına park etmek ya da bu alanlarda bekleme yapmak: 10 ceza puanı

Engelliler için ayrılan park yerlerine park etmek: 10 ceza puanı

Ehliyete yazılan cezalar nasıl ödenir?

Kural ihlalinden dolayı ehliyetinize yazılan trafik cezalarını PTT şubelerinden ödeyebilirsiniz. Aynı zamanda Trafik cezalar gelir idaresi başkanlığının internet sitesinden de ödenebilmektedir. Vergi dairelerinden ve internet bankacılığı sisteminden de ehliyete yazılan ceza parasını ödeyebilirsiniz.

Trafikte kuralları ihlal edip ceza alan sürücü ehliyet puanı sorgulama işlemini gerçekleştirip ceza puanına bakmalıdır. Yılda 3 kez 100 puanı aşan araç sürücüsünün ehliyeti iptal edilir. Bu nedenle ehliyet ceza puanının takibi önemlidir. Ehliyete el konulduğunda araç sürmek yasaktır. Araç sürerken yakalanan sürücünün ehliyetinin geçerliliği yoksa 1 aydan 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılır. Eğer bu süreç devam eder ve ikinci kez ehliyetsiz araba kullanırken yakalanma durumunda 2 aydan 3 aya kadar hapis cezası ve aynı zamanda idari para cezası ödemek durumunda kalırlar.

İnternetin gelişmesi ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla yapılan işlemlerde oldukça kolaylaştı. Ehliyet ceza puanını sorgulamak için e-devlet sistemine giriş yapmanız yeterlidir. E-devlet sistemine giriş yapabilmek için T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Şifrenizi bilmiyor ve internet bankacılığı şifrenizle e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına " trafik ceza puanı sorgulama" yazarsanız açılan pencerede trafik ceza puanınızı ücretsiz bir şekilde görebilirsiniz.

Ceza puanı ihlalinden kaynaklı ehliyeti alınan sürücünün el koyma süresi bittiğinde ehliyetlerini ancak Trafik Denetle Şube Müdürlüğüne dilekçe vererek geri alabilirler.

EHLİYET CEZA PUANI NE ZAMAN SİLİNİR?

Ehliyet sahipleri trafikte araç kullanırken kuralları ihlal ettiğinde ceza puanı alırlar. Sürücü belgesi ceza puanı işlenen suça göre belgeye işlenir. Ceza puanı aşıldığında ehliyet el konulur ve el koyma süresi bitmeden ehliyet geri alınmaz. Ehliyet ceza puanı 100'e ulaşan sürücünün ehliyetine el konur ve para cezası kesilir. Ehliyet ceza puanı sınırda olanlar ehliyet puanı ne zaman sıfırlanır merak ediyor. Ehliyet ceza puanı 1 yılın sonunda sıfırlanır. Ehliyet ceza puanı her yıl sıfırlandığı için sicilinize etkisi yıllık olmaktadır. Fakat yıl içerisinde üç defa 100 puan barajı aşıldığında ehliyetin elden alınmasına kadar sonuca gidebilmektedir.