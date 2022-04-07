Ehliyet özelliği yüklenmiş çipli kimlik kartı kullananların sayısı 3 milyonu aştı

Türkiye, yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, o tarihten bu yana, ehliyetini yenileyen ya da ilk kez ehliyet alan 19 milyon 635 bin 692 kişi, "yeni tip sürücü belgesi" sahibi oldu.

Türkiye'de Nisan 2022 itibarıyla 32 milyon 321 bin 21 ehliyet sahibi bulunuyor. Buna göre, sürücülerin yüzde 60'ı yeni tip sürücü belgesi taşıyor.



- 66 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÇİPLİ KİMLİK KARTI KULLANIYOR

"Taklit edilemeyen görsel ve elektronik güvenlik" özelliklerine sahip yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına ise 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de başlandı.

TÜİK'in son verilerine göre 84 milyonu aşan Türkiye nüfusunda çipli kimlik kartı sahiplerinin oranı yüzde 78'e ulaştı.

Süreç içinde ülke genelinde yaygınlaştırılan uygulamayla bugüne kadar çipli kimlik kartı kullananların sayısı 66 milyonu geçti.

- YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİ ÇİPLİ KİMLİK KARTLARINA YÜKLENEBİLİYOR

Vatandaşların yanlarında ehliyet bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran ve yeni tip sürücü belgelerinin çipli kimlik kartlarına yüklenmesini içeren "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi" ise 21 Eylül 2020'de hayata geçti.

Uygulamayla bugüne kadar yeni tip sürücü belgesine sahip 3 milyon 31 bin 930 kişi, ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti.

İsteğe bağlı işlem, nüfus müdürlüklerinden randevu alınarak ücretsiz yapılabiliyor.

- PASAPORTLARIN YÜZDE 57'Sİ ÇİPLİ

Sahteciliğin önlenmesi amacıyla çip barındıran polikarbon malzemeden üretilmiş ikinci nesil pasaportların kullanılmaya başlandığı 2 Nisan 2018'den bugüne kadar 7 milyon 639 bin 957 kişiye yeni nesil pasaport verildi.

Pasaport sahipleri içerisinde ikinci nesil pasaport kullananların oranı yaklaşık yüzde 57 oldu.