Ehliyet sınav sonuçları nasıl bakılır? E-Sınav MEB ehliyet sınav sonuçları

29 Ağustos 2021 Pazar 11:10 - Güncelleme: 29 Ağustos 2021 Pazar 11:10

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği sınav merkezlerinde sınava katılan adaylar, yapılan sınav sonrasında ehliyet sınavının sonuçlarını MEB'in e-sınav sitesi üzerinden öğrenebiliyor. Peki Ehliyet sınav sonuçları nasıl bakılır? İşte e-Sınav MEB ehliyet sınav sonuçları öğrenme ekranı.

E-SINAV MEB EHLİYET SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları MEB'in e sınav sonuç sorgulama sayfası olan "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan ediliyor.

E-DEVLET EHLİYET SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NASIL BAKILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan ediliyor.

Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.

EHLİYET SINAVDAN NE KADAR SONRA ALINIR?

Sıhhat olarak yeterlik almanızda herhangi bir engel görülmezse kurs eğitiminiz adım atar. Ilk olarak yazılı imtihan olarak da malum kuram imtihanı uygulanacak. Toplam 50 soruluk sınavda 35'ini bildiğinizde sınavdan başarıya ulaşmış puanı şu demek oluyor ki 75 ve üzerini almış olmuş olursunuz. Eğer yazılı sınavdan başarıya ulaşmış puanı alamazsanız bir kez daha sınava katılma hakkınız bulunuyor. Sadece tekrardan ve daha çok imtihan tutarı ödemeniz gerekir.

Yazılı imtihanı geçtiğiniz takdirde bu kez ergonomik eğitimi şu demek oluyor ki direksiyon kurslarınız adım atar. Belirli sayıda ders aldıktan sonrasında size gösterilen parkurda direksiyon sınavına gireceksiniz. Parkurda vasıta tanıtımı, 25 metre geri gitme, L park, paralel park, ani durma ve parkuru tamamlama şeklinde alanlar içeriyor. Direksiyon imtihanı için de bir ödeme yapmanız gerekir. Sınava gireceğiniz araçta size direksiyon kursunu veren öğretmenin yanı sıra sınavınızı meydana getiren 2 tane müfettiş bulunur. Bu imtihanı da geçtiğiniz takdirde lüzumlu evraklarınızı yatırarak ehliyetinizi alabilirsiniz.

Bu iki sınavda da başarıya ulaşmış olursanız İlçe Ulusal Eğitimin onaylayacağı yeterlik sertifikasını 1-2 hafta içinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonrasında Türkiye'nin neresinde isterseniz buluşma almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı yeterlik belgesine dönüştürebilmeniz mümkündür.

Ehliyetler o sırada verilmez. Sadece ehliyetiniz PTT üstünden evinize yollanıncaya kadar 2 haftalık geçici belge verilir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde düzgüsel ehliyetiniz varmış şeklinde işlemden geçersiniz. Geçici belge ile resmi işlem yapılmamaktadır. Aslına bakarsanız ehliyetiniz averaj 1 hafta içinde elinize ulaşır.